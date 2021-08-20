В Кузбассе закрыли опасную газозаправочную станцию

Деятельность опасной газозаправочной станции приостановлена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы приостановили деятельность опасной газозаправочной станции более чем на месяц.

Сибирское Управление Ростехнадзора провело проверку, в ходе которой было установлено, что газозаправочная станция опасна для эксплуатации. Оказалось, что не соблюдались требования промышленной безопасности: станция не была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов, отсутствовали документы, подтверждающие соответствие промышленной безопасности, а также не была представлена полная проектная документация.

В соответствии с этим, Рудничный районный суд по Кемерову признал юридическое лицо виновным за нарушение требований промышленной безопасности. Судебные приставы по Ленинск-Кузнецкому, Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району приостановили УФССП по Кузбассу приостановили деятельность опасной станции на 45 суток. В дальнейшем судебными приставами будут осуществляться регулярные проверки надлежащего исполнения судебного решения.