Названы территории Кузбасса, где выявили 182 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 182 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 30. В Новокузнецке - 29. В Белове, Междуреченске, Прокопьевске - 14. В Юрге - 12. Девять - в Ленинске-Кузнецком. Семь - в Осинниках. По шесть - в Анжеро-Судженске, Киселевске и Мысках. По четыре - в Калтане, Новокузнецком МР и Прокопьевском МО. По три - в Краснобродском, Полысаеве, Беловском МР и Кемеровском МО. По два - в Гурьевском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Топкинском МО, Юргинском МО и Яшкинском МО. Один - в Березовском.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 49 906 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 47 039 выздоровели, 1080 скончались, 11 186 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.