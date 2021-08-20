Россельхозбанк назвал самые востребованные специальности в АПК в период сбора урожая

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В период уборочной кампании самыми востребованными становятся специалисты, связанные с завершением цикла производства и выращивания продукции, а также транспортировкой и реализацией собранного урожая. Об этом свидетельствуют данные регулярного обзора вакансий АПК, проводимого Россельхозбанком на базе сервиса по подбору персонала на платформе Своё Фермерство. Сервис объединяет более 10,5 тысяч вакансий в сфере АПК и является крупнейшей в России специализированной базой по поиску персонала для компаний агропромышленного сектора.

Самой востребованной профессией в период сбора урожая стала вакансия агронома. На эту специальность приходится 30 из 100 добавленных за последние 10 дней вакансий. В обязанности агронома входит разработка технологических карт, календарных графиков по уходу за посевами, контроль за соблюдением технологии выращивания и уборке урожая‚ а также транспортировка к местам хранения собранного урожая.

Второй по популярности в период сбора урожая стала вакансия маркетолога-аналитика – на эту профессию приходится 25 из 100 добавленных за последние 10 дней вакансий. Замыкает тройку самых популярных вакансий профессия водителя и специалиста по транспортной логистике. Эта профессия упоминается в каждой пятой вакансии, размещенной на сервисе по поиску персонала на платформе Свое Фермерство за последние 10 дней.

Партнерский материал.

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