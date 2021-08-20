В Кузбассе по нацпроекту отремонтировали 93% запланированных дворов

Фото: пресс-служба АПК

В год 300-летия начала промышленного освоения региона в Кузбассе преобразится 351 двор - на 51 больше, чем планировалось.

Как сообщил губернатор Сергей Цивилев, на сегодняшний день полностью готовы 93% объектов - благоустроено 326 дворов, 25 находятся в стадии завершения. При этом, по словам главы региона, оплата работ производится только после проверки качества.

- Гарантийный срок составляет три года, все выявленные в этот период недочеты подрядчик исправляет за свой счет, - отметил Сергей Цивилев.

Всего на ремонт дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда» было выделено 903 миллиона 754 тысячи рублей.

К примеру, в Новокузнецке из 80 придомовых территорий по нацпроекту полностью готовы 73, а на этой неделе завершат работы еще на шести объектах.

В Кемерове из запланированных 86 дворов готов уже 81.

В Мысках отремонтировали все три запланированные дворовые территории: на улице Пушкина, 2; улице Советская, 36 и объединенный двор на улице 50 лет Пионерии, 2 и 8. Во дворах заменили асфальтовое покрытие общей площадью 2,1 тысячи квадратных метров, расширили зоны парковки, обустроили клумбы, установили лавки и урны.

А в следующем году, как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, в регионе планируется благоустроить 300 дворовых и 69 общественных территорий.