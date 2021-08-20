Новокузнечанка лишилась 5 миллионов рублей, связавшись с лжеброкерами

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Два года назад жительница южной столицы Кузбасса вложила в интернете два миллиона рублей на счета двух брокерских организаций. Но когда попыталась вывести свои средства назад вместе с якобы полученной прибылью - получила отказ под предлогом, что брокерские фирмы «понесли бы существенные убытки».

Однако в конце мая нынешнего года новокузнечанке позвонил неизвестный, предложивший помощь в возврате «брокерских» вложений. При этом он попросил оплатить его услуги, а позднее стал выманивать новые платежи - на страховой взнос, объединение счетов, налог и так далее. В итоге новокузнечанка набрала кредитов на 3,2 миллиона рублей. Эти средства она перевела на указанные номера счетов. Но обещанные денежные средства с брокерских счетов неизвестный «помощник» ей так и не вывел.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Уже известно, что злоумышленник звонил потерпевшей с территории Приморского края. За мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы.