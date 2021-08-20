В Кузбассе прошла акция «1 сентября - каждому школьнику»

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Одежду, обувь и канцелярские товары многодетные семьи, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума, могли получить бесплатно с 20 июля по 20 августа на специальных ярмарках - на общую сумму в 5 или 10 тысяч рублей (если в семье воспитываются четверо и более школьников).

Многодетным семьям подобная поддержка оказывается традиционно за счет средств регионального бюджета. В прошлом году, к примеру, материальную помощь на общую сумму 30,1 миллиона рублей получили 5689 семей.

«В этом году мы увеличили финансирование акции. За счет областного бюджета 6040 многодетных малообеспеченных семей приобрели школьные товары на общую сумму 32 миллиона 386 тысяч рублей. Кроме того, принято решение 20 и 21 августа во всех муниципалитетах провести школьные базары, где родители смогут купить качественные одежду, обувь, канцелярские товары по сниженным ценам», - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Также в городах и районах ранее благотворительные школьные базары были организованы для малообеспеченных семей, которые не попали под критерии областной акции. Средства на материальную поддержку этой категории кузбассовцев выделены из местных бюджетов.

Кроме того, адресную спонсорскую помощь для подготовки школьников к новому учебному году в муниципалитетах оказывали предприятия и предприниматели.