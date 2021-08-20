У кемеровского Дома кино убили мужчину

Фото: СУ СКР по Кемеровской области

Подозреваемого в преступлении удалось задержать по горячим следам. Он был нетрезв и имел при себе нож.

В четверг вечером, 19 августа, в Кемерове возле Дома кино «Москва» на улице Дзержинского прохожими было обнаружено тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Он лежал на тротуаре, на одежде была кровь. Прибывшие по вызову работники «скорой помощи» констатировали его смерть.

В ходе оперативных мероприятий возле Дома кино сотрудниками полиции был остановлен нетрезвый прохожий.

Как уточнили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области, гражданин вел себя агрессивно, отказывался назвать себя. А из кармана его одежды во время разговора с оперативниками выпал нож, от которого тот сразу попытался избавиться. По версии следствия, именно этот мужчина причастен к смерти потерпевшего. Он был задержан. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.