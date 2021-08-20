Садоводам Анжеро-Судженска провели водопровод

Фото: пресс-служба АПК

На решение проблемы круглосуточного обеспечения водой для питья и бытовых нужд членов садоводческого товарищества из регионального бюджета оперативно было выделено около четырехсот тысяч рублей.

Напомним, что во время рабочего визита губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в Анжеро-Судженск 11 августа члены садового некоммерческого товарищества «Шахтер-1» обратились к главе региона с просьбой провести в садовое общество водопровод. Они несколько лет использовали для полива воду из расположенного на территории озера, а для питья и бытовых нужд привозили воду из дома.

По поручению Сергея Цивилева, на территории садового общества установили водопроводную колонку, которую подсоединили к центральному водоводу - для этого к СНТ провели трубу длиной 320 метров.

- Напор хороший, - оценили работу местные садоводы.

- В кратчайшие сроки мы выполнили поручение губернатора. Теперь питьевой водой обеспечены 168 садовых участков, - сообщил сегодня глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко.