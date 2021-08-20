В общественном транспорте Кемерова нарушали права пассажиров

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Кемеровское управление единого заказчика транспортных услуг самовольно изменило правила оплаты проезда, установив .минимальный лимит на действующие в городе транспортные карты в 22 рубля (оплата одной поездки в маршрутном такси). При наличии меньшей суммы, даже достаточной для проезда на других видах общественного транспорта, карта автоматически попала в стоп-лист и деньги с нее не списывались.

Это стало известно после жалобы одной из кемеровчанок в областное управление Роспотребнадзора после того, как ее сын не смог заплатить за проезд 11 рублей при наличии на карте суммы в 20 рублей.

Как посчитали в Роспотребнадзоре, введенное УЕЗТУ условие противоречит действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей.

В отношении МБУ «УЕЗТУ» был составлен протокол по делу об административном правонарушении, вынесено постановление по делу об административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей) с назначением наказания в виде штрафа.

Не согласившись с этим, МБУ «УЕЗТУ» обратилось с жалобами в Арбитражный суд Кемеровской области, а затем - в Седьмой арбитражный апелляционный суде в Томске. Арбитражный суд в удовлетворении заявленных требований отказал, но штраф заменил на предупреждение. Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил решение кемеровского арбитража без изменения.