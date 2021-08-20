В Кузбассе получили условные сроки 7 автоподставщиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

Еще семеро раскаялись и избежали наказания.

Организатором преступной группы стал сотрудник банка.

По версии следствия, 34-летний житель села Березово Кемеровского муниципального округа создал организованную группу, в которую вошли его знакомые. Они инсценировали ДТП с участием дорогих иномарок, на которых заблаговременно были установлены поврежденные элементы, и подготавливали фиктивные документы на возмещение страховых случаев.

Всего в отношении злоумышленников было доказано пять преступлений. Они похитили в общей сложности около 2,5 миллиона рублей. К уголовной ответственности были привлечены 14 человек, в том числе водители, которые соглашались принять участие в подставных ДТП.

По месту жительства организатора были обнаружены автомобили с характерными для ДТП повреждениями.

Ленинский районный суд города Кемерово за совершение серии преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», лидера ОПГ приговорил к 7 годам лишения свободы условно. Еще двоим участникам группы назначено 7 лет и 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Все трое обязаны возместить страховым компаниям причиненный ущерб. Четверо участников противоправной схемы, которые не входили в состав ОПГ, но принимали участие в совершении мошенничеств, приговорены к условному лишению свободы на сроки от 1 года до 2 лет 6 месяцев. В отношении семи фигурантов дела, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, производство было прекращено в связи с их деятельным раскаянием.