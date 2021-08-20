В Кузбассе собаки покусали ребенка на детской площадке

Фото: СУ СКР по Кемеровской области

Этим случаем заинтересовались сотрудники следственного комитета.

Девочка, проживающая в Белове, во дворе дома №25 в третьем микрорайоне во время прогулки в какой-то момент оказалась одна и была атакована двумя собаками. Об инциденте, случившемся вечером 16 августа, стало известно из публикации матери ребенка в социальных сетях.

«Теперь у ребёнка испуг, перевязки и прививки до ноября месяца», - сообщила беловчанка.

По словам женщины, напавшие на ее дочь собаки не бездомные – проживают в квартире ее соседки.

Следственный комитет СКР по Кемеровской области начал проверку информации в соцсетях, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Момент нападения собак зафиксирован на видеокамеру. Следствию предстоит выяснить личность женщины и ее дочери, обстоятельства получения ребенком травм и обращалась ли она за медицинской помощью. Далее следователи примут процессуальное решение», - сообщили в СК.

В Белове это не первый подобный случай. Так, похожий инцидент с нападением сорвавшейся с цепи собаки на ребенка произошел в июне 2020 года на улице Заречная. Пострадала пятилетняя девочка. Она получила раны в лобной, теменно-височной и щечно-скуловой области, а также на верхнем веке. По итогам разбирательств хозяйка собаки была оштрафована на сорок тысяч рублей.