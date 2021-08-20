В Кузбассе на территории заказника велась хозяйственная деятельность

Фото: Прокуратура Кемеровской области

В результате особо охраняемой природной территории причинен ущерб в размере 133 миллионов рублей.

Прокуратурой Кемеровской области при проверке информации, размещенной в интернете возмущенными активистами-общественниками, был подтвержден факт ведения незаконной хозяйственной деятельности на территории государственного Барзасского заказника - ООПТ регионального значения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, администрацией Кемеровского района без согласования с департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса был сформирован и предоставлен компании «Новосибирскавтодор» земельный участок, расположенный в границах заказника. С апреля нынешнего года на его территории велись строительные работы по возведению асфальтосмесительной установки и других сооружений. В результате был нарушен природный ландшафт и организованы свалки мусора.

Органами прокуратуры решение об утверждении схемы расположения земельного участка было опротестовано. На сегодняшний день строительной компанией произведен демонтаж установленного оборудования, ведется подготовка к рекультивации, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также кемеровский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к «Новосибирскавтодору» о взыскании вреда, причиненного окружающей среде.