Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+19.8°
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 15:15

В Кузбассе на территории заказника велась хозяйственная деятельность

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Прокуратура Кемеровской области

Фото: Прокуратура Кемеровской области

В результате особо охраняемой природной территории причинен ущерб в размере 133 миллионов рублей.

Прокуратурой Кемеровской области при проверке информации, размещенной в интернете возмущенными активистами-общественниками, был подтвержден факт ведения незаконной хозяйственной деятельности на территории государственного Барзасского заказника - ООПТ регионального значения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, администрацией Кемеровского района без согласования с департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса был сформирован и предоставлен компании «Новосибирскавтодор» земельный участок, расположенный в границах заказника. С апреля нынешнего года на его территории велись строительные работы по возведению асфальтосмесительной установки и других сооружений. В результате был нарушен природный ландшафт и организованы свалки мусора.

Органами прокуратуры решение об утверждении схемы расположения земельного участка было опротестовано. На сегодняшний день строительной компанией произведен демонтаж установленного оборудования, ведется подготовка к рекультивации, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также кемеровский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к «Новосибирскавтодору» о взыскании вреда, причиненного окружающей среде.