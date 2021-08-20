В Кузбассе открыли памятный бюст земляка-космонавта

Фото: пресс-служба АПК

На торжественном мероприятии присутствовал сам Борис Волынов – дважды Герой Советского Союза, Герой Кузбасса, единственный ныне живущий член первого отряда космонавтов СССР.

Он родился в Иркутске, но детство и юность провел в Прокопьевске, где закончил среднюю школу № 1.

15 января 1969 года летчик-космонавт Волынов совершил полет на космическом корабле «Союз-5». Во время этого полета впервые в истории была осуществлена стыковка с другим космическим кораблём - «Союз-4». 6 июля 1976 года Борис Волынов совершил свой второй космический полёт на корабле «Союз-21» вместе с Виталием Жолобовым.

После второго полета в Прокопьевске был установлен бронзовый бюст в честь дважды Героя Советского Союза.

Новый бюст космонавта установили в сквере, который сегодня также открыли в новокузнецком аэропорту, носящем имя прославленного земляка. Борис Волынов запечатлен в скафандре образца своего первого полета.

Также сегодня на территории аэропорта была открыта экспозиция «Звездная слава Прокопьевска», на которой представлены уникальные экспонаты - личные вещи летчика-космонавта, предметы, побывавшие на орбите, архивные фото, газеты 60-70-х годов. Среди них - подлинный документ «Дело о рекордах первого космического полета гражданина Ю.А. Гагарина на корабле-спутнике «Восток» 12.04.1961 г.».