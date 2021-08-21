Кузбассовцам раздадут триколоры, а в Кемерове развернут 56-метровый флаг России

Фото: пресс-служба АПК

22 августа отмечается День государственного флага России. И в Кемеровской обласи эту датуЁ по уже сложившейся традиции, отметят. Во всех муниципалитетах в честь 30-летия флага России волонтеры и юнармейцы будут раздавать на улицах трехцветные полосатые ленты - триколоры. Так, в Кемерове акция будет проходить с 11.00 в линейном парке бульвара Строителей. В 12.00 здесь стартует традиционная акция «Флаг державы – символ славы!». Как сообщает пресс-служба администрации города, активисты под звуки гимна Российской Федерации развернут 56-метровый флаг страны.

В Новокузнецке День государственного флага России отметят концертами и спортивными соревнованиями. А вечером в воскресенье ДК "Алюминщик" подсветят белым, синим и красным светом в виде все того же триколора.