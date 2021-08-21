В Кузбассе за сутки коронавирусом заболели 180 человек

Количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области с начала пандемии перевалило за 50 тысяч. На субботу, 21 августа, их уже 50 086, причем 180 случаев были выявлены только за минувшие сутки. Диагноз подтвердился у жителей 25 территорий региона, в лидерах - Кемерово, Новокузнецк и Ленинск-Кузнецкий.

1773 человека на сегодняшний день лечатся от ковида, 11 150 - находятся на изоляции в медицинских учреждениях, обсерваторах и в домашних условиях,в связи с подозрением на возможное инфицирование.

Также за сутки умерли семь пациентов. Большая часть скончавшихся пациентов - пожилые люди, но две женщины - среднего возраста: одна 1988 года рождения, другая - 1978 года рождения. У всех семерых причиной смерти стала двусторонняя полисегментарная пневмония.

187 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 47226 человек вылечились от коронавируса.