За сутки ковид-больные выявлены в 25 территориях Кузбасса

Фото: архив "КП"

Оперштаб Кузбасса назвал территории региона, где за минувшие сутки выявлены 180 новых случаев коронавируса. Их 25, причем в их числе, как крупные города, так и малонаселенные сельские районы.

Лидерами по заболеваемости стали Кемерово - 35 случаев, Новокузнецк - 27, и Ленинск-Кузнецкий - 17 случаев. Белово с 12-ю случаями на четвертом месте, а пятое разделили Осинники и Юрга, в каждом из которых по 11 инфицированных.

Далее идут Междуреченск - 10 случаев, Киселевск - 8, Полысаево - 7, Анжеро-Судженск и Прокопьевск – по 6, Калтан - 5, В Беловском и Юргинском районах - по 4 заболевших, В Ленинск-Кузнецком районе - 3, по два заразившихся в Гурьевском, Прокопьевском, Тисульском и Яшкинском районах, и по одному - в Краснобродском, Мысках, а также в Кемеровском, Новокузнецком, Мариинском, Яйском районах.

Всего с начала пандемии коронавирус в Кузбассе подтвердился у 50 086 человек, выздоровели 47 226. Еще 1773 человека продолжают лечение от ковида на сегодняшний день.