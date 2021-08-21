В Кузбассе закрыли первый пляж и 14 мест отдыха у воды

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Специалисты ГИМС МЧС Кузбасса начали закрывать места отдыха населения у воды. Первые 13 таких мест были закрыты в Чебулинском и Промышленновском муниципальных округах, а накануне выходных к ним добавилось и одно место отдыха у реки Барзас в городе Березовский. Также в Кузбассе был закрыт первый пляж - «Озерки» на реке Кондома в городе Калтан

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, 33 пляжа и 40 мест отдыха у воды, прошедших официальное освидетельствование, ещё открыты для кузбассовцев, планирующих отдых у воды.