В Кузбассе разыскивают 62 человека, пропавших без вести

Главное управление МВД по Кемеровской области отчиталось о работе по поиску пропавших людей. Согласно представленным данным, только в июле в полицию Кузбасса поступило 550 заявлений о пропаже людей без вести. 486 человек в ходе оперативно-разыскных мероприятий и совместных с волонтерами поисковых операций были найдены живыми, 19 - погибшими, а еще 45 человек все еще находятся в розыске.

Всего же с начала года 2021 года в розыске находились 3 007 человек. 2 846 найдены живыми, 99 – погибшими, поиски оставшихся 62 человек продолжаются.

Полицейские обращают внимание кузбассовцев на такой факт: чем раньше заявление о пропаже человека будет подано, тем больше шансов его найти живым. Особенно это касается розыска детей.