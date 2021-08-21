В Кемерове закроют для движения часть Комсомольского проспекта

В воскресенье, 22 августа, в Кемерове в связи с проводимой велогонкой - Всероссийскими, областными соревнованиями, а также Чемпионатом, Первенством Кузбасса и города Кемерово по велосипедному спорту - ограничат движение на проспекте Комсомольском. Проезд будет закрыт на участке от проспекта Ленина до проспекта Химиков.

Ограничения будут действовать около пяти часов: соревнования велосипедистов состоятся с 9.30 до 14.00. На это время автолюбителям лучше выбирать другие марщруты движения.

К слову, работа пассажирского транспорта, в частности, автобуса №19, который ходит от «Променада-2 до «Азота», тоже будет изменена. На обратном пути к торговому центру он будет сворачивать с проспекта Ленина на проспект Ленинградский и по нему будет доезжать до своей конечной остановки.