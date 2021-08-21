На открытии кузбасской школы чиновники сыграли в пинг-понг

Фото: пресс-служба администрации Таштагольского района.

В субботу, 21 августа, в Таштаголе, который в эти выходные отмечает День города, после капитального ремонта открылась школа №9. Это образовательное учреждение является крупнейшим в городе, работы в нем велись с мая 2020 года, поэтому его долгожданное открытие стало подарком для горожан.

Капитальный ремонт в учебном заведении проводился по областной программе «Моя новая школа», поэтому, по уже сложившийся традиции, в дизайн-проекте были учтены пожелания учеников и их родителей. Всего на ремонтные работы и оснащение школьных классов было затрачено более 337 миллионов рублей, выделенные из областного и муниципального бюджетов.

В торжественном открытии школы №9 принял участие первый заместитель губернатора Кузбасса - председатель правительства региона Вячеслав Телегин.

- В такой школе хочется учиться самому. Не удержались с главой Таштагольского района Владимиром Николаевичем Макутой, сыграли в пинг-понг. Проверили так школьное оборудование, - написал чиновник в своем инстаграм-аккаунте после открытия и приложил видео в подтверждение своих слов.