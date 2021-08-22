Жительница Кузбасса поверила незнакомцу и лишилась крупной суммы

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

29-летней новокузнечанке позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит от ее имени. Вместо того, чтобы сразу прекратить разговор, а затем сообщить о произошедшем в полицию и уточнить ситуацию по номеру горячей телефонной линии банка, который размещен на оборотной стороне карты, доверчивая гражданка по совету «доброжелателя» решила сама перевести все средства на указанный им «безопасный счет», предварительно оформив кредит на сумму около 500 тысяч рублей. После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь, а деньги были списаны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.