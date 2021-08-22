Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Иван МОКЕЕВ (архив)

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Кузбассе еще у 183 человек подтвердился факт заражения коронавирусной инфекцией. Это на три случая больше, чем день назад.

Лидерами по числу заболевших среди территорий продолжают оставаться Кемерово и Новокузнецк (соответственно, 34 и 28). Также больные выявлены в Ленинске-Кузнецком - 16, Белове - 14, Юрге - 13, Междуреченске - 12, Осинниках и Прокопьевске - по 9, Анжеро-Судженске, Киселевске и Полысаеве - по 7, Мысках и Юргинском МО - по 5, Беловском МР - 4, Калтане, Гурьевском МО, Кемеровском МО, Новокузнецком МР, Прокопьевском МО, Яшкинском МО - по 2, Тайге - 1.

За прошедшие сутки 181 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 47407 человек справились с болезнью.

Умерли 5 пациентов – четыре женщины и мужчина. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1092 человек.

Медицинскую помощь по состоянию на 22 августа продолжают получать 1770 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 11740 человек.