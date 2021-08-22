Губернатор поздравил кузбассовцев с Днем Государственного флага РФ

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

День Государственного флага Российской Федерации - один из официальных праздников в нашей стране. Он был установлен в 1994 году указом президента России и отмечается 22 августа. Праздник посвящён возрождённому флагу Российской Федерации – России - триколору. Основой для введению новой государственной символики стали августовские события 1991 года.

Как отметил в своем поздравлении жителям Кузбасса губернатор Сергей Цивилев, триколор - один из важнейших символов нашей страны, который отражает историю государства и народа, традиции и менталитет, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее, объединяет людей в стремлении сделать Россию крепкой и процветающей державой.

- В нашем регионе ярким примером сплоченности стала подготовка к 300-летию Кузбасса. Наши жители доказали на деле, что являются настоящими патриотами своей Родины, их не пугают никакие трудности в достижении поставленных целей. Вместе нам по плечу решение любых, даже самых смелых, задач, - подчеркнул Сергей Цивилев.

В России День Государственного Флага Российской Федерации широко отмечается массовыми мероприятиями в регионах с 2007 года.

В Кузбассе в это воскресенье также проводятся праздничные мероприятия в муниципалитетах.