Обиженная кемеровчанка протаранила вход в ночной клуб

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Нарушительница была задержана на месте происшествия.

Одно из развлекательных заведений на проспекте Советском областного центра подверглось нападению возмущенной дамы, которую отказались пропустить в помещение.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, женщина села за руль автомобиля «Ниссан» и несколько раз совершила столкновения с входной дверью клуба. В результате дверь получила серьезные повреждения, также было разбито стекло на входе. У автомобиля был помят бампер.

На место по вызову незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. По неофициальным предварительным данным, появившимся в соцсетях, кемеровчанка пыталась пробиться в клуб неслучайно: она хотела найти там мужа, отправившегося посмотреть приватные танцы.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.