Чиновников в Кузбассе могут наказать за халатность

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Получила продолжение история с нарушением статуса особо охраняемой природной территории в Кемеровском муниципальном районе, о которой мы рассказывали в минувшую пятницу.

Напомним, что прокуратура Кемеровской области подтвердила факт ведения незаконной хозяйственной деятельности на территории государственного Барзасского заказника - ООПТ регионального значения. В результате ООПТ был причинен ущерб в размере 133 миллионов рублей.

Теперь в дело вступило следственное управление СКР по Кемеровской области - Кузбассу. Им возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного размера). По версии следствия, должностными лицами администрации Кемеровского муниципального района без согласования с департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса для проведения строительных работ коммерческой организации был предоставлен земельный участок. С целью установления источников загрязнения и объема ущерба, причиненного окружающей среде, следствием будет проведена экологическая экспертиза.