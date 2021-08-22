В Кузбассе развернули 56-метровый триколор

Фото: пресс-служба АПК

Сегодня в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации в Кемерове прошла традиционная акция «Флаг державы - символ славы!». Волонтеры развернули на бульваре Строителей 56-метровый триколор.

В муниципальных образованиях, как сообщила пресс-служба администрации Правительства Кузбасса, праздник отметили выставками, флешмобами, спортивными и культурными мероприятиями.

Так, в областном центре тематические флешмобы прошли у ДК «Шахтеров» и «Промышленновский». В Новокузнецке культурно-досуговый комплекс Центрального района на площади перед кинотеатром «Октябрь» организовал праздничный концерт «Под флагом народным!», а в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открыта выставка «30 лет флагу России». А в Шерегеше празднику посвятили чемпионат и первенство Кузбасса по велосипедному спорту.

В честь Дня Государственного флага во всех муниципалитетах Кузбасса волонтеры также раздают жителям ленты триколор.