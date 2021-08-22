В Кузбассе начало недели будет теплым и солнечным

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Синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовали прогноз погоды на понедельник, 23 августа.

Выходя на улицу, зонтики жителям региона, можно не брать - ожидается, что будет тепло, солнечно и без существенных осадков.

В ночь на понедельник ожидается 3-8 градусов тепла, местами - до +13. Ночью и утром местами возможны туманы. Днем температура воздуха повысится до 20-25 градусов.

В Кемерове ночная температура в понедельник прогнозируется в 6-8 градусов тепла, днем - до +21-23 градусов.

В следующие дни нашими синоптиками ожидается повышение температур.

- Теплый воздух с Урала будет постепенно охватывать Кузбасс. Лето продолжится, - оптимистично информирует Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.