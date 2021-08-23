Власти Кемерова объяснили долгое ожидание маршруток. Фото: АПК.

В Кемерове горожанка сообщила, что маршрутка №7т опоздала на 50 минут. Об этом жительница написала на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Кемеровчанка рассказала, что поехала вместе с внучкой в поликлинику, но опоздали к врачу, так как прождали общественный транспорт. Женщина поинтересовалась, можно ли принять меры.

Представитель администрации ответил, что по информации МБУ «УЕЗТУ», из-за кадрового дефицита водительского состава, происходит недовыпуск автобусов, включая маршрут № 7т «Драмтеатр — Детский сад».

Жительнице порекомендовали заранее уточнять информацию о наличии на линии автобусов по маршруту № 7 т. Также посоветовали пользоваться официальным сайтом www. УЕЗТУ. РФ, который информирует пассажиров о движении транспорта. Отмечается, что руководство АО «КТК» предпринимает меры по стабилизации перевозочного процесса.