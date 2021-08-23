Названы территории Кузбасса, где выявили 179 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 179 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке – 37. В Кемерове - 35. В Междуреченске – в 20. По десять – в Белове, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Юрге. По восемь – в Киселевске и Полысаеве. Семь – в Осинниках. По шесть – в Калтане и Мысках. Пять – в Анжеро-Судженске. Четыре – в Ленинск-Кузнецком МО. Три – в Беловском МР.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 50 448 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 47 593 выздоровели, 1098 скончались, 11 667 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах