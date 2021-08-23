В Центральном районе Кемерова планируют изменить схему дорожного движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове житель предложил изменить организацию дорожного движения в Центральном районе. Об этом он написал в комментариях под публикацией в Instagram губернатора Кузбасса.

Кемеровчанин отметил, что на участке улицы Пролетарской от улицы Сарыгина до проспекта Ленина имеется полоса для маршрутных транспортных средств. Горожанин посоветовал организовать двустороннее движение, тем самым разгрузив часть других улиц.

Горадминистрация ответила, что рассматривается возможность организации двустороннего движения по улице Пролетарской на участке от улицы Сарыгина до проспекта Ленина. Кроме того, определяется источник финансирования.