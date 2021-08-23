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Общество23 августа 2021 10:11

Власти Кузбасса установили прожиточный минимум на 2022 год

Опубликовано соответствующее постановление
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Власти Кузбасса установили прожиточный минимум на 2022 год.

Власти Кузбасса установили прожиточный минимум на 2022 год.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе установили величину прожиточного минимума на 2022 год. Соответствующее постановление опубликовали 23 августа на сайте электронного бюллетеня регионального правительства.

В целом по области в расчете на душу населения величина прожиточного минимума составляет 10 995 рублей. Для трудоспособных граждан – 11 985 рублей, для детей – 11535 рублей, а для пенсионеров — 9 456 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум на 2021 год был в размере 10 727 рублей на душу населения, для трудоспособных —11 354 рубля, для детей—11 254 рубля, для пенсионеров — 9 147 рублей.