Власти Кузбасса установили прожиточный минимум на 2022 год. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе установили величину прожиточного минимума на 2022 год. Соответствующее постановление опубликовали 23 августа на сайте электронного бюллетеня регионального правительства.

В целом по области в расчете на душу населения величина прожиточного минимума составляет 10 995 рублей. Для трудоспособных граждан – 11 985 рублей, для детей – 11535 рублей, а для пенсионеров — 9 456 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум на 2021 год был в размере 10 727 рублей на душу населения, для трудоспособных —11 354 рубля, для детей—11 254 рубля, для пенсионеров — 9 147 рублей.