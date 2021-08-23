Прокуратура выявила опасные аттракционы в парке Новокузнецка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке выявили нарушения при эксплуатации аттракционов в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Прокуратура Кузбасса сообщает, что аттракционная техника, не соответствует требованиям безопасности.

Установили, что владельцы не выполняли обязанности по содержанию техники, не саблюдали правила пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. В частности, надувной батут был без ограждения, на батутных комплексах и одном из аттракционов не соблюдали условия ограничений по весу и росту посетителей. Кроме того, не соблюдалась периодичность проведения проверок технического состояния аттракционов, а неисправности не устранялись своевременно.

Прокурор внес директору парка культуры и отдыха представление об их устранении. В настоящее время выявленные нарушения устранены.