В Кемерове мужчина до смерти избил незнакомца на лестнице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего жителя Кировского района. Следком Кузбасса сообщает, что мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В апреле этого года мужчина выпивал алкоголь в гостях у знакомого в общежитии. Когда спиртные напитки закончились, горожанин отправился домой. На лестничной площадке он столкнулся с незнакомцем, у них случился словесный конфликт. Во время ссоры обвиняемый избил 49-летнего мужчину. От полученных ударов, горожанин потерял сознание, а злоумышленник скрылся. Жильцы обнаружили избитого незнакомца и вызвали скорую помощь. Медицинские сотрудники констатировали смерть и сообщили в полицию.

В результате подозреваемого установили и задержали на следующий день. Со следствием он сотрудничал и признал вину, свои действия объяснил алкогольным опьянением. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.