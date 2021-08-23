Опрос: малоизвестные маршруты России манят жителей мегаполисов

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

После завершения экспедиции «Поволжье» по исследованию объектов внутреннего туризма Россельхозбанк совместно с Ассоциацией самых красивых деревень и городков России опросил городских жителей и выяснил, каким они желают видеть туризм вдали от мегаполисов.

Более 90% опрошенных россиян отметили, что готовы отправиться в туристическое загородное путешествие внутри страны. По мнению городских жителей, для загородного отдыха вполне хватит недели, так ответила почти половина респондентов (47,5%). Четыре из десяти опрошенных склоняются к отдыху в выходные дни, а оставшиеся 12% хотели бы отправиться в продолжительное путешествие на несколько недель.

Самыми желанными местами для туристического путешествия стали экзотические уголки нашей страны стали. Полюбоваться природными достопримечательности, такими как Байкал, Карелия и Алтай, хочет половина опрошенных россиян (51,7%). Каждый четвертый признался, что его тянет на юг Краснодарского края и Крыма. Также в тройку лидеров вошли «дикие» и неизведанные маршруты, среди которых Мурманск, Камчатка и Сахалин.

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