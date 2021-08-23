Кузбасские ученые примут участие в разработке лекарства от коронавируса. Фото: АПК.

Кемеровский государственный медицинский университет и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает администрация правительства Кузбасса.

По словам главы региона, центр «Вектор» является одним из крупнейших научно-исследовательских центров, который разработал одну из эффективных вакцин от коронавируса. Сергей Цивилев отметил, что совместные разработки смогут выйти на новый уровень благодаря специалистам и уникальному оборудованию экспертного класса КемГМУ.

Кроме того, центр «Вектор» ориентирован на получение новых научных знаний в области эпидемиологии, вирусологии, бактериологии, биологической безопасности.