В Кузбассе енот агитировал против употребления наркотиков

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кемерове состоялась региональная акция #КузбассПротивНаркотиков. Одним из ее участников стал проживающий в областном центре Тема - он считается самым знаменитым не только в Кузбассе, но и в России.

Вместе с хвостатым агитатором на улицы Кемерова вышли полицейские и учащиеся школы №74. Они вручали прохожим браслеты с символикой акции и раздавали памятки с номером телефона доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области, куда можно сообщать о наркопреступлениях. Также желающие могли сфотографироваться с Темой и яркими деревянными хештегами #КузбассПротивНаркотиков и #ТёмаПротивНаркотиков.

- Мы уверены, что все, кто нам встретился сегодня и пообщался с нашим замечательным помощником Тёмой, в очередной раз поймут, что в жизни столько много поводов для радости и что наркотикам в ней совсем не место. Все зависит от нас самих!» - поделилась впечатлениями организатор акции, член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Юлия Кулакова.

Енот уже не первый раз принимает участие в профилактических мероприятиях полицейских. Так, в апреле нынешнего года вместе с инспекторами ГИБДД он всем своим видом призывал водителей и пешеходов к соблюдению Правил дорожного движения.