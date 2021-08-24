В Кузбассе пьяный мотоциклист устроил ДТП, в котором погиб подросток

Фото: СУ СКР по Кемеровской области

В городе Белово на объездной дороге водитель мотоцикла на большой скорости совершил столкновение с мопедом, которым управлял подросток. В результате столкновения 14-летнего мальчика с транспортом отбросило в кювет, а мужчину протащило по автодороге от места наезда около ста метров вперед.

По свидетельствам очевидцев происшествия в соцсетях, вызвавшим скорую помощь и полицию, байкер мчался на скорости более двухсот километров в час. При этом полицейским тот сообщил, что не справился с управлением и упал, а про наезд на другого участника движения умолчал. Его освидетельствовали и установили, что мотоциклист находился в алкогольном опьянении. Подростка в бессознательном состоянии обнаружили в кювете родственники. Они самостоятельно доставили мальчика в больницу, где от полученных травм он скончался.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего беловчанина. Ему инкриминируется п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как уточнили в следственном управлении, для выяснения всех обстоятельств ДТП будет проведена автотехническая экспертиза. В ходе расследования также будет дана юридическая оценка тому, что подросток управлял транспортным средством, не имея права управления в силу несовершеннолетнего возраста, а также без регистрационных номеров.