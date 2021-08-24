Пенсионер из Кузбасса согласился стать наживкой в «банковской спецоперации»

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

И в результате потерял более 1,6 миллиона рублей.

77-летнему новокузнецкому пенсионеру позвонил незнакомец, представившийся работником службы безопасности банка. Он сообщил, что все сбережения пенсионера, находившиеся на банковском счете, похитили сотрудники финансово-кредитной организации. И предложил помочь поймать преступников и вернуть деньги, на что получил согласие. Позже новокузнечанину перезвонил другой неизвестный, также представившийся работником службы безопасности банка, и сообщил, что на счет пенсионера внесены денежные средства - эти деньги необходимо снять и перевести обратно на указанные счета, чтобы сбить с толку мошенников. Пенсионер отправился в банк и перечислил свои накопления злоумышленникам. После этого он еще несколько дней ждал обещанного курьера, который должен был доставить деньги, изъятые у аферистов, но не дождался и отправился с заявлением в полицию.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся оперативные мероприятия для установления личностей преступников. Им грозит до шести лет лишения свободы.