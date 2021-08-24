Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН (архив)

За прошедшие сутки в регионе число излечившихся от коронавирусной инфекции вновь превысило число заболевших. Снизилось и число умерших.

По данным оперативного штаба, на утро 24 августа в Кузбассе было выявлено 178 новых случаев заражения. По территориям они распределились так: Новокузнецк - 39, Кемерово - 38, Междуреченск - 19, Юрга - 13, Белово и Прокопьевск - по 12, Ленинск-Кузнецкий - 11, Киселевск - 7, Новокузнецкий МР - 6, Осинники - 5, Анжеро-Судженск, Калтан, Беловский МР, Ленинск-Кузнецкий МО и Яшкинский МО - по 3, Тайга - 1.

За прошедшие сутки 182 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 47775 больных справились с болезнью.

Умерли пять пациентов - две женщины и трое мужчин. Самый молодой из них - кемеровчанин 1983 года рождения. Самая возрастная - новокузнечанка 1926 года рождения. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1103 человек.

По состоянию на 24 августа медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1748 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11271 человек.