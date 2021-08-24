В Кузбассе временно закрыли опасную шахту

Почти на два месяца судебные приставы приостановили работу шахты в Березовском.

Как сообщают в пресс-службе Управления ФССП по Кузбассу, на шахте обнаружили нарушения требований промышленной безопасности в ходе проверки, проведенной Сибирским Управлением Ростехнадзора. Оказалось, что горная выработка была загазована.

- Не проведен проверочный расчет по разбавлению продуктов выхлопных газов от используемого дизелевоза, что послужило причиной загазирования выработки; расчет контрольного времени загазирования выработки выполнен расчетным путем по недействующему нормативному документу, опытным путем контрольное время загазирования забоя выработки до 2% метана не проводилось; призабойное пространство выработки не было обеспечено расчетным количеством воздуха, а питающий насос эксплуатировался с нарушением взрывозащиты, то есть не был уплотнен кабельный ввод, - сообщают в пресс-службе регионального Управления ФССП.

Так как обнаруженные нарушения опасны для жизни работников, Кемеровский районный суд принял решение о приостановлении работ по проведению конвейерного уклона на шахте на 90 суток. Также юридическое лицо признали виновным по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». В дальнейшем судебные приставы будут регулярно проводить проверки на наличие исполнение судебного решения.