В Кузбассе вторую жизнь получили две дюжины школ

Фото: пресс-служба АПК

После модернизации открылась школа №32 в Белове, построенная в 1997 году.

В обновленном образовательном учреждении отремонтировали кровлю, инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку коридоров и классов, оборудовали цифровые лаборатории. А для занятий физкультурой и спортом восстановили плавательный бассейн.

Работы выполнялись по губернаторской программе «Моя новая школа».

«В Кузбассе проводится последовательная работа по обновлению образовательных учреждений. Важно, чтобы возможность получать качественное образование была у детей в любом городе, поселке, деревне. Школа №32 стала третьей в Белове и 24-й в Кузбассе, которую модернизировали по региональной программе «Моя новая школа». На ее ремонт и оснащение из областного бюджета направили 218,7 миллиона рублей. За новые парты в предстоящем учебном году сядут 1020 ребят», - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, ежегодно на модернизацию школ из регионального бюджета выделяется около 2,5 миллиардов рублей. Сейчас работы продолжаются еще в четырех образовательных учреждениях.