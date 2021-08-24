Более 600 семей в Кемерово получили благотворительный уголь

Фото: Администрация города Кемерово

Каждый год в Кузбассе проводится акция по обеспечению семей топливом.

Благотворительная акция приурочена ко Дню шахтера и направлена на обеспечение топливом малоимущих семей. Такой благотворительный уголь привозят не имеющим федеральных и региональных льгот пожилым людям, у которых пенсия не выше 150% прожиточного минимума. Также уголь положен семьям с детьми, где среднедушевой доход не превышает 100% прожиточного минимума. Помимо этого к акции относятся малоимущие и попавшие в трудную жизненную ситуацию люди.

- В Кемерове в 2021 году малообеспеченные горожане получат 3204 тонны сортового угля, каждой семье полагается по 4 тонны. На оплату доставки благотворительного угля из средств городского бюджета выделено 2 250 865 рублей. На сегодняшний день углем обеспечены уже 77% нуждающихся кемеровчан. Всего в этом году такую помощь получат более 800 семей и одиноких горожан, - сообщается в пресс-центре мэрии Кемерова.