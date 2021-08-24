В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту вандализма

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Пострадал Мемориал славы, посвященный героям Великой Отечественной войны, который установлен в Белове на центральной площади города. Неизвестные нанесли на монумент надписи и рисунки непристойного содержания. Об этом возмущенные жители сообщили в полицию. После осмотра полицейскими территории надписи и рисунки были удалены.

Это событие вызвало большой общественный резонанс. В местных социальных сетях вандалов не поддерживают.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления лиц, совершивших противоправные действия. Возбуждено уголовное дело по факту осквернения мемориала - по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». По ней максимальное наказание составляет три месяца ареста.