Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi

В акции участвуют смартфоны Xiaomi Redmi 9T или Xiaomi Redmi Note 10.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает своим клиентам бесплатно пользоваться кинотарифом «Везде онлайн» в течение полугода при покупке смартфона Xiaomi Redmi 9T или Xiaomi Redmi Note 10. Для участия в акции приобрести гаджеты нужно в период с 20 августа по 30 сентября 2021 года.

Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам компании при переходе на тариф «Везде онлайн» и покупке гаджета в салонах связи Tele2 или на сайте tele2.ru. Бесплатный период начинается со второго месяца использования тарифа.

Кинотариф «Везде онлайн» включает в себя оптимальное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента мультимедийного сервиса Wink (18+). Клиенты оператора в Кемеровской области ежемесячно получат 40 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на номера Tele2 и 300 минут для звонков на номера других операторов по всей стране, а также безлимитный доступ ко всем месседжерам и самым популярным социальным сетям. Чтобы пользоваться кинотарифом, абонентам нужно зарегистрироваться на сайте сервиса Wink (18+) с номером Tele2.

- Мы продолжаем развивать сотрудничество с Xiaomi, спрос на устройства этого бренда неизменно растет. По доступной цене клиенты получают качественный и функциональный гаджет, который открывает им все преимущества цифровых сервисов, а благодаря специальному предложению клиентам полгода не нужно пополнять баланс, - отметил директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.