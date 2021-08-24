Жительницу Кузбасса будут судить за покушение на взятку

Фото: СУ СКР по Кемеровской области

58-летняя новокузнечанка попыталась за 50 тысяч рублей договориться с инспектором ДПС, чтобы он отпустил без составления протокола ее сына, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, в одну из весенних ночей сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль. При проверке документов оказалось, что от водителя пахнет алкоголем. От медицинского освидетельствования тот отказался. В это время ему позвонила мать, которая знала, что сын управляет транспортным средством нетрезвым. Он рассказал ей о сложившейся ситуации, и через некоторое время женщина приехала к месту задержания сына. Решив договориться, она положила в карман одного из инспекторов 50 тысяч рублей. Однако на сделку полицейский не пошел, а вызвал следственную группу.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Кемеровской области, женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Вину она признала и со следствием сотрудничала. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.