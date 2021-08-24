В Кузбассе подходит к завершению суд по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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Сегодня последнее слово на судебном заседании в Заводском суде Кемерова предоставили бывшему гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, последней из восьми фигурантов данного дела. Она сообщила, что на момент трудоустройства не знала о недостатках здания и конструктивных изменениях, при этом она была уверена в его безопасности. Также она заявила, что не просит ее оправдать и «доверяет объективности суда», что просит учитывать именно то, в чем она действительно виновата, и «не судить за те вещи, повлиять на которые при всем желании не могла». Кроме того она попросила учесть полное возмещение ущерба 18 потерпевшим, состояние своего здоровья и наличие несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, что ранее прокуратура потребовала для нее наказания в виде лишения свободы на срок 14 лет и 6 месяцев. Юлия Богданова обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ, ч. 3 ст. 238 УК РФ).

После этого суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. О дате его оглашения участников процесса должен проинформировать секретарь суда.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в марте 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.