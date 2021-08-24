В Кузбассе на День шахтера споют звезды и прогремит салют

Фото: администрация г.Кемерово

Зрелище смогут увидеть в Киселевске – столице областного горняцкого праздника нынешнего года.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса торжества в муниципалитетах и на предприятиях пройдут в сокращенном виде.

И все-таки, праздник – есть праздник. В Киселевск приедут поздравить шахтеров и жителей города в пятницу, 27 августа, на площади у ТД «Калина» не нуждающиеся в представлении заслуженные работники сцены - народная артистка Украины и обладательница множества российских музыкальных премий Ани Лорак и народный артист РФ Дмитрий Маликов. Вместе с ними выступят еще одна певица с украинскими корнями Мари Краймбрери, музыканты Offbeat Orchestra, позиционирующие себя как «первый в мире танцующий Disco & House оркестр», а также кузбасская кавер-группа «Мы - русские».

Концерт закончится праздничным салютом – он назначен на 23.20.

А вот в Кемерове в этом году от массовых мероприятий решили вынужденно отказаться, но разные локальные мероприятия с шахтерским уклоном для детей и взрослых в разных районах города здесь продлятся с пятницы по воскресенье.