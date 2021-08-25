В Кузбассе случилось очередное землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе ночью 25 августа сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 3.06, которая произошла в Междуреченске с координатами 53.74 широты и 88.14 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.6. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение).

Ранее сообщалось, что 13 августа произошло мощное землетрясение на границе Новокузнецкого района. Также отголоски подземных толчков докатились до Кемерова. Напомним, что ночью 18 августа в районе города Междуреченска произошло землетрясение. Кроме того, 20 августа неподалеку от Ленинска-Кузнецкого зафиксировали сейсмическую активность.