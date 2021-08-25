Названы территории Кузбасса, где выявили 180 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 180 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 34. В Кемерове - 31. В Белове - 16. В Междуреченске - 14. В Прокопьевске - 13. Девять - в Анжеро-Судженске. По семь - в Ленинск-Кузнецком и Юрге. По пять - в Березовском, Киселевске, Мысках, Осинниках и Таштагольском МР. По три - в Калтане, Беловском МР, Новокузнецком МР, Прокопьевском МО, Промышленновском МО. По два – в Кемеровском МО, Топкинском МО, Юргинском МО. По одному - в Ижморском МО, Тисульском МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 50 806 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 47 958 выздоровели, 1109 скончались, 11 590 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах