В Кемерове экс-сотрудница областной больницы оштрафована на 1,3 миллиона рублей за взятку. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника здравоохранения. Прокуратура по Кемеровской области сообщает, что должностное лицо признали виновным по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере».

В марте 2020 года экс-начальница отдела ресурсного обеспечения ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского» получила взятку 150 тысяч рублей от представителя юридических лиц, поставляющих медицинские расходные материалы и оборудование. Взамен она оказала содействие при проведении закупок с целью предоставления конкурентного преимущества.

Суд назначал женщине штраф в размере 1,3 миллиона рублей. Также в течение трех лет ее лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.